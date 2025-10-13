Maria das Dores Meira reivindica "vitória expressiva" em Setúbal

Em declarações à chegada à sede de campanha, em Setúbal, pouco antes da 01:00 de segunda-feira, e quando ainda não está fechada a contagem oficial dos votos, Maria das Dores Meira deu como certa a vitória por "uma diferença de 1.200 votos em relação ao PS".

"É um regresso com muita força, muito entusiasmo e com este povo todo à espera deste regresso e deste entusiasmo", afirmou a candidata, que regressa a um município que liderou entre 2006 e 2021, pela CDU, força que esteve à frente do concelho durante mais de duas décadas.