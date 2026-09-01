Mariana Leitão considera "absolutamente irresponsável" que Luís Neves continue no Governo

Mariana Leitão considera "absolutamente irresponsável" que Luís Neves continue no Governo

A presidente da Iniciativa Liberal defende que Luís Neves não tem condições para continuar como ministro da Administração Interna, considerando "absolutamente irresponsável" a sua continuidade no Governo.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Luís Forra - Lusa

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“É absolutamente irresponsável deixar que Luís Neves continue no governo. Se o primeiro-ministro não tem coragem para o demitir, por razões que só ele saberá, Luís Neves deve colocar a nação à frente da sua lamentável circunstância pessoal e demitir-se”, escreve Mariana Leitão na rede social X.

Mariana Leitão diz mesmo que a continuidade de Luís Neves no Governo “não combate o populismo, pelo contrário, alimenta-o”.

“Provoca uma crise grave nas instituições, destrói a imagem da PJ, arrasta o Governo e impede-o de se concentrar em governar”, afirma.

Esta é a reação de Mariana Leitão às declarações do ministro da Administração Interna desta terça-feira, que disse estar a ser alvo de mentiras e que “vai continuar a governar”.

A Iniciativa Liberal junta-se, assim, ao Chega, que classificou o discurso de Luís Neves como “impressionante, inenarrável e inqualificável”. André Ventura questiona “o que saberá” o ministro sobre Luís Montenegro.

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