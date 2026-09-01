Política
Mariana Leitão considera "absolutamente irresponsável" que Luís Neves continue no Governo
A presidente da Iniciativa Liberal defende que Luís Neves não tem condições para continuar como ministro da Administração Interna, considerando "absolutamente irresponsável" a sua continuidade no Governo.
“É absolutamente irresponsável deixar que Luís Neves continue no governo. Se o primeiro-ministro não tem coragem para o demitir, por razões que só ele saberá, Luís Neves deve colocar a nação à frente da sua lamentável circunstância pessoal e demitir-se”, escreve Mariana Leitão na rede social X.
Mariana Leitão diz mesmo que a continuidade de Luís Neves no Governo “não combate o populismo, pelo contrário, alimenta-o”.
“Provoca uma crise grave nas instituições, destrói a imagem da PJ, arrasta o Governo e impede-o de se concentrar em governar”, afirma.
Esta é a reação de Mariana Leitão às declarações do ministro da Administração Interna desta terça-feira, que disse estar a ser alvo de mentiras e que “vai continuar a governar”.
A Iniciativa Liberal junta-se, assim, ao Chega, que classificou o discurso de Luís Neves como “impressionante, inenarrável e inqualificável”. André Ventura questiona “o que saberá” o ministro sobre Luís Montenegro.
Mariana Leitão diz mesmo que a continuidade de Luís Neves no Governo “não combate o populismo, pelo contrário, alimenta-o”.
A CONTINUIDADE DE LUÍS NEVES NO GOVERNO NÃO COMBATE O POPULISMO, PELO CONTRÁRIO, ALIMENTA-O— Mariana Leitão (@marianalqcl) September 1, 2026
Luís Neves não tem condições para continuar ministro da República Portuguesa. A sua permanência no governo cria uma crise grave nas instituições, destrói a imagem da PJ, arrasta o governo… pic.twitter.com/tucXIUZNXa
“Provoca uma crise grave nas instituições, destrói a imagem da PJ, arrasta o Governo e impede-o de se concentrar em governar”, afirma.
Esta é a reação de Mariana Leitão às declarações do ministro da Administração Interna desta terça-feira, que disse estar a ser alvo de mentiras e que “vai continuar a governar”.
A Iniciativa Liberal junta-se, assim, ao Chega, que classificou o discurso de Luís Neves como “impressionante, inenarrável e inqualificável”. André Ventura questiona “o que saberá” o ministro sobre Luís Montenegro.
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