Mariana Leitão considera "absolutamente irresponsável" que Luís Neves continue no Governo

A CONTINUIDADE DE LUÍS NEVES NO GOVERNO NÃO COMBATE O POPULISMO, PELO CONTRÁRIO, ALIMENTA-O



Luís Neves não tem condições para continuar ministro da República Portuguesa. A sua permanência no governo cria uma crise grave nas instituições, destrói a imagem da PJ, arrasta o governo… pic.twitter.com/tucXIUZNXa