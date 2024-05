A bloquista aproveitou o almoço do partido em Viana do Castelo, para criticar o PSD Madeira. Mortágua acusou Miguel Albuquerque de ser a marca do conservadorismo, dos favores e da subserviência aos interesses económicos.

A líder do Bloco questionou o papel da área não socialista nos últimos 50 anos de liderança na região autónoma e criticou as propostas atuais do PSD.