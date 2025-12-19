Política
Mariana Mortágua despediu-se do Parlamento com elogios de próximos e adversários políticos
Houve aplausos de todas as bancadas menos do Chega. À direita e esquerda lembraram-se divergências e ponto comuns com praticamente todos a destacar a lealdade do combate político. Apenas o Chega questionou a homenagem.
Na sua despedida, a bloquista lembrou os funcionários da Assembleia e deixou um último pedido ao Conselho de Administração: o fim da precariedade e a integração de todos quantos garantem o funcionamento da casa da democracia nos quadros da Assembleia da República.