Mariana Mortágua despediu-se do Parlamento com elogios de próximos e adversários políticos

Mariana Mortágua deixa o lugar de deputada 12 anos após ter substituído Ana Drago no Bloco de Esquerda.



Na sua despedida, a bloquista lembrou os funcionários da Assembleia e deixou um último pedido ao Conselho de Administração: o fim da precariedade e a integração de todos quantos garantem o funcionamento da casa da democracia nos quadros da Assembleia da República.