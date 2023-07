Foto: Tiago Petinga - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda revela satisfação com as eleições em Espanha, devido à "estrondosa derrota da extrema-direita, do VOX e do desaparecimento dos liberais da política espanhola". Mariana Mortágua refere que são boas notícias para a democracia e más notícias para a direita portuguesa, que contava com "os ventos do lado espanhol para apanhar boleia".