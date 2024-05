A coordenadora do Bloco pediu uma "punição exemplar dos agressores", defendendo "nem um dia de silêncio contra a política de ódio". Mariana Mortágua considera que "quando o racismo flui no Parlamento, a violência flui até às ruas". Escreveu também a bloquista que "quem censura a memória do colonialismo abre a porta à violência no presente".