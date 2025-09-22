Mariana Mortágua substituída no Parlamento por Andreia Galvão
Mariana Mortágua, coordenadora bloquista e deputada única no Parlamento, envolvida na flotilha humanitária que se dirige à Faixa de Gaza, vai ser substituída na Assembleia da República pela dirigente do BE Andreia Galvão. Mortágua tomou a decisão por considerar que "o partido não pode ficar afastado dos debates das próximas semanas".
Numa publicação no `site` oficial do partido, "Esquerda.net", lê-se que a atual deputada única fez "uma reflexão profunda nos últimos dias", tendo pesado "por um lado, a proteção da flotilha que é dada pelo papel institucional dos deputados e eurodeputados que a compõem", e por outro lado, "o facto de a sua ausência em São Bento deixar o Bloco sem representação parlamentar na sua ausência".
"E concluiu pela necessidade de o partido não ficar afastado dos debates no parlamento nas próximas semanas", pode ler-se.
Andreia Galvão foi a terceira do círculo eleitoral de Lisboa do BE nas Legislativas de maio passado.
Fonte oficial do partido adiantou à Lusa que o número dois da lista, o antigo líder parlamentar, Fabian Figueiredo, não vai assumir o mandato por "impedimento profissional".
c/ Lusa