Mariana Vieira da Silva responde a Cavaco. Críticas ficam para quem as faz

Lusa

O Governo respondeu esta segunda-feira às críticas de Cavaco Silva sobre os problemas na habitação. O antigo Presidente da República responsabiliza o executivo do PS pela crise que se vive em Portugal. E, no passado sábado, arrasou as propostas que fazem parte do pacote "Mais Habitação".