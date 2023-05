Marisa Matias diz que BE tem a "responsabilidade de mostrar que existe uma alternativa sólida"

Em entrevista à RTP, a eurodeputada disse que "qualquer partido deve estar preparado para uma eleição a qualquer momento" e que o Bloco de Esquerda "apresenta-se como a verdadeira alternativa de esquerda e a verdadeira oposição ao governo".



Marisa Matias percebe que os portugueses estejam descontentes e desiludidos com o executivo atual e sublinha, por isso, que a responsabilidade do BE é "mostrar às pessoas que existe uma alternativa sólida aqui".



Questionada sobre os maus resultados eleitorais do partido nas últimas eleições, a eurodeputada destacou que Catarina Martins não foi responsável e que o Bloco está a "tentar aprender com os erros e fazer melhor".



Sobre a possibilidade de um novo acordo de governação com o PS, Marisa Matias disse que "o Bloco não se recusará nunca a poder contribuir para melhorar a vida das pessoas e ser parte dessa solução".



A bloquista salientou, no entanto, que "se nós não temos uma convergência à esquerda e houve uma interrupção da Geringonça, não foi por falta de vontade ou de proposta do BE".



"Não foi porque nós não achássemos que tivéssemos um contributo. Não aconteceu porque António Costa não quis", declarou.



Marisa Matias elogiou o "trabalho excelente" que Catarina Martins fez na direção do bloco e afirmou que Mariana Mortágua "poderá trazer uma energia que o Bloco está a precisar". "A energia e a vivacidade da Mariana serão muito úteis e fundamentais não apenas para o Bloco, mas também para o país", concluiu.