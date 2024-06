José Sócrates lamenta o que diz ser o "duplo critério moral" nas escutas dos processos Marquês e Influencer. Numa nota enviada às redações, o antigo primeiro-ministro mostrou-se indignado com o silêncio da sociedade sobre as escutas que o envolvem na Operação Marquês em contraste com a "viva indignação" no caso Influencer, em que está envolvido António Costa.