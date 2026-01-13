Política
Marques Mendes "absolutamente convencido" de que vai à segunda volta
A sondagem da Universidade Católica para a RTP coloca o candidato apoiado pelo PSD em quinto lugar, longe da margem de erro que lhe permitiria passar à segunda volta.
Apesar do resultado na sondagem, Luís Marques Mendes afirmou-se "neste momento, absolutamente convencido de que vou passar à segunda volta".
"E com alguma tranquilidade", acrescentou o candidato, explicando que "a rua desmente todas as sondagens", referindo a "multidão" que acorre a cada comícios e o "entusiasmo" da rua.
"As sondagens falham e nos últimos anos têm falhado muito", sublinhou, mantendo o otimismo
"Estou a trabalhar para a eleição e nisso acredito perfeitamente pelo que tenho visto na rua, eu vou mesmo passar à segunda volta", referiu.
Lembra ainda que metade das pessoas que afirmaram votar em Cotrim de Figueiredo admitiram mudar o voto em seu favor.
"Está tudo em aberto!", rematou.