O antigo líder do PSD já escolheu o local e a hora para a sessão de apresentação da candidatura: será em Fafe, onde iniciou a vida política.



O conselheiro de Estado, que é também comentador político, é o primeiro candidato a avançar na corrida para Belém.



Há três semanas, Marques Mendes esteve com Luís Montenegro, em Ovar, num encontro de autarcas do PSD... E já nessa altura, Montenegro antecipava que a solução dos social-democratas para a questão presidencial estava "perto".