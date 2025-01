Seguro acredita que PS já decidiu apoiar Vitorino para Belém

O antigo líder do PS acusa a atual direção do partido de uma mudança de estratégia, dada a marcação da Comissão Nacional ainda sem candidatos oficiais à Presidência da República.Na noite de quinta-feira, na CNN Portugal, Seguro afirmou que a reunião de dia 8 de fevereiro só vai servir para confirmar que António Vitorino será o nome escolhido, para receber o apoio do PS.António José Seguro não descarta uma candidatura à Presidência da República, mesmo que o PS venha a declarar apoio a António Vitorino.