Marques Mendes critica "insinuações" e "calúnias" sobre rendimentos

Foto: Homem de Gouveia - Lusa





"Alguns dos meus adversários, como Cotrim de Figueiredo, Gouveia e Melo ou André Ventura passam a vida a fazer insinuações e ataques pessoais a mim e à minha candidatura", acusou Marques Mendes. Marques Mendes considera que a queixa anónima apresentada no Ministério Público é uma forma de "calúnia" e "cobardia". Depois de apresentar a lista de clientes, desafia os adversários a fazer o mesmo., acusou Marques Mendes. "Acho uma coisa feia. Eu sou sério, mas não sou ingénuo. Sei porque é que fazem, porque estou em alta nas sondagens e sou o único que as sondagens dizem que ganha a todos à segunda volta", acentuou.



Na ótica do candidato presidencial apoiado pelo PSD, "acontecer a 30 dias de eleições uma denúncia anónima para o Ministério Público, que o próprio Ministério Público considerou sem sentido e sem fundamento, isso sim acho que é calúnia e é inaceitável em democracia".

