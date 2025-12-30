Marques Mendes diz que "há vida além de Gouveia e Melo" e recusa aproveitamento

O candidato presidencial Luís Marques Mendes defendeu esta terça-feira que "há mais vida para além de Gouveia e Melo" e disse que não quer fazer "aproveitamento político" da investigação ao oponente.



"Há mais vida para além de Gouveia e Melo e para além do dossiê judicial de Gouveia e Melo. Eu estou a tratar do país. Outros tratam de casos e casinhos. Eu estou a tratar das questões do país", afirmou o candidato à agência Lusa.

Luís Marques Mendes disse ainda que não "quer dar mais para o peditório" do caso envolvendo Gouveia e Melo e insistiu que "não faz insinuações" sobre os outros candidatos.



"Há uma investigação a Gouveia e Melo. A justiça fará o seu trabalho. Já disse ontem (segunda-feira) e continuo a dizer que não faço aproveitamento político destas matérias. Não sou como outros, que aproveitam tudo para fazer suspeitas ou lançar insinuações", reforçou.

A investigação do Ministério Público a ajustes diretos na Marinha quando Henrique Gouveia e Melo era comandante Naval está na fase final e o almirante não é arguido, esclareceu esta terça-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).Ventura diz que esclarecimento foi "um bom indício"

O candidato presidencial André Ventura considerou, por sua vez, "um bom indício" ter havido um esclarecimento por parte do Ministério Público relativamente ao inquérito que envolve Gouveia e Melo e frisou que é importante saber qual a sua conclusão.



"Tal como eu tenho dito sempre, nos casos criminais que envolvem candidatos é sempre preciso uma coisa, verdade e esclarecimento. Portanto, acho que é um bom indício haver um esclarecimento por parte da entidade que investiga, que é o Ministério Público", disse Ventura.



O candidato do Chega adiantou que as investigações devem ocorrer quer haja eleições, quer não haja eleições, e considerou importante o esclarecimento para que a campanha eleitoral para as presidenciais seja "mais elevada nos próximos dias".



"Acho que essa tem que ser a boa regra. Porém, quando elas surgem, já surgiram com todos, nestas e noutras eleições e noutras situações, quando a coisa se torna pública e há notícia pública de uma investigação criminal, é importante que quem esteja do outro lado tenha verdade e transparência", frisou.Cotrim Figueiredo agradado com rapidez do esclarecimento

O candidato João Cotrim Figueiredo registou também com agrado a rapidez do esclarecimento da Procuradoria-Geral da República e desejou que a campanha seja sobre temas relevantes para os portugueses.



"Registo apenas com agrado a velocidade com que a Procuradoria da República tem vindo a esclarecer a situação em que cada um dos candidatos, neste caso, se tem visto envolvido, para que as suspeitas não fiquem no ar", afirmou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à Casa dos Animais, em Lisboa.



Vincando que os candidatos devem esclarecer tudo o que é devido, Cotrim Figueiredo desejou para o próximo ano prestes a começar que "a campanha não passe pela discussão permanente dos casos", mas sim pelos temas "mais relevantes para a vida dos portugueses".



"Neste caso, parece-me relativamente normal que numa campanha presidencial, tudo o que seja passado dos candidatos seja mais escrutinado, incluindo os processos que já havia antes de começar a campanha presidencial", vincou, reiterando que é da responsabilidade dos candidatos dar todos os esclarecimentos necessários para "matar" o assunto.

c/ Lusa