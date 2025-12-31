Marques Mendes faz votos de "experiência, paz e saúde" em 2026

Marques Mendes deixou esta mensagem no fim de uma visita ao Mercado de Alvalade, em Lisboa, durante a qual ouviu algumas palavras de apoio e disse sentir um crescente "ânimo na população" em relação à sua candidatura.

"As pessoas são muito simpáticas, são muito generosas. Portanto, eu diria que termino o ano bem. Espero que o princípio também do próximo, que é já amanhã [quinta-feira], continue a correr bem", declarou aos jornalistas o candidato presidencial apoiado por PSD e CDS-PP.

Para 2026, Marques Mendes fez votos de "experiência, paz e saúde", e começou por falar da escolha do próximo Presidente da República, nas eleições de 18 de janeiro.

"Primeiro, faço um voto que os portugueses escolham um presidente da República no início do ano que seja uma pessoa experiente, preparada, qualificada para o exercício da função, sobretudo para fazer pontes, consenso e entendimentos, que é isso que o país mais precisa", defendeu.

Em segundo lugar, o ex-comentador político fez votos de paz, referindo-se em particular à Ucrânia: "Espero que o próximo ano seja o ano do fim da guerra na Ucrânia, que seria uma grande notícia para os ucranianos e uma grande notícia para os europeus e nos dava mais confiança para o futuro".

Por fim, o ex-comentador político e advogado desejou "um ano com saúde" a todos.

Nesta ocasião, questionado se irá divulgar os seus donativos, Marques Mendes respondeu que "sim, serão todos divulgados, rigorosamente divulgados, a seguir às eleições, como mandam as regras da lei e, portanto, com total transparência".