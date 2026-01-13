Marques Mendes pede "maior sensibilidade" ao Ministério da Saúde

"Acho que o Ministério da Saúde faria bem em ter uma atitude de maior sensibilidade relativamente às questões menos boas que foram acontecendo na saúde. Isto já não é só uma questão política, é também uma questão humana e social. Quando morrem pessoas, não está apenas em causa a política", afirmou.

O candidato presidencial apoiado por PSD e CDS-PP falava aos jornalistas em Fátima, durante uma iniciativa de contacto com a população.

Luís Marques Mendes defendeu que "quando há questões como mortes de pessoas, é obrigatório ter uma palavra".

"Não é já uma questão política, é uma questão humana, é uma questão afetiva. Eu sou muito sensível a isso e não vai ser aos 68 anos que me vou descaracterizar. Eu sou muito, muito, muito sensível às questões de fragilidade humana e quando morre um idoso, quando morrem dois idosos, acho que a nossa obrigação, de um cidadão, de um presidente ou de um ministro é ter uma palavra", salientou.

O candidato pediu que estas palavras não sejam interpretadas como "uma crítica política" e sustentou que "uma pessoa, andando na vida pública, também tem sentimentos e também tem sensibilidade social".

"E eu estou a fazer isto não para criticar ninguém, mas para fazer pedagogia e ajudar a mudar as coisas", indicou.

Questionado se há efetivamente mais problemas na saúde ou se se trata de uma questão de "perceção de caos", como disse o primeiro-ministro, Marques Mendes recusou comentar.