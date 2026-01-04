Marques Mendes quer "ajudar a governar melhor"

Foto: Miguel A. Lopes, Lusa

No primeiro dia oficial de campanha para as eleições presidenciais, Luís Marques Mendes tem a companhia de um outro "Luís". Montenegro apareceu este domingo como líder do PSD num almoço para centenas de pessoas na Batalha, distrito de Leiria, onde quis deixar uma mensagem clara: só um voto no candidato apoiado pelo PSD/CDS vai evitar que cheguem à segunda volta destas eleições dois "candidatos populistas", disse, em referência a André Ventura e Henrique Gouveia e Melo.



O também primeiro-ministro, que se refere a Marques Mendes como "grande amigo", pede mobilização e esforços aos eleitores, nomeadamente ao eleitorado do espaço político moderado, a quem apela que concentrem os votos no antigo comentador político: "Não podemos facilitar".



Já durante a tarde de domingo, Marques Mendes — que ao almoço já tinha garantido que não vai ser apoiante nem adversário do Governo, em sinal de independência — teve o apoio de Luís Filipe Menezes, actual presidente da Câmara Municipal de Gaia. Adversários no passado (disputaram eleições internas no PSD), surgiram lado a lado em sinal de união. "A história não se muda, mas eu acho que as divergências que tivemos são muito inferiores às convergências que temos", referiu Marques Mendes.



Já Luís Filipe Menezes apelou aos portugueses para que votem no dia 18 de Janeiro com "a razão e o coração", para que não corram o risco de atirar o país "para uma aventura". Na mesma iniciativa, em Gaia, Marques Mendes discursou para voltar a defender que quer ser Presidente de "todos os portugueses" e que quer "ajudar a governar melhor [o país]", desde logo na Saúde: "Quero ajudar a que a Saúde funcione melhor", sublinhou.