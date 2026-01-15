"Marques Mendes será muito exigente em relação ao Governo" defende Cavaco

Numa mensagem em vídeo gravada, transmitida no comício do penúltimo dia de campanha de Marques Mendes, no Porto, o antigo chefe de Estado apontou Luís Marques Mendes como "a escolha certa" para garantir a estabilidade política, deixando outras convicções sobre o candidato apoiado por PSD e CDS-PP.

"Conheço o dr. Marques Mendes há muitos anos. Os portugueses podem estar certos de que Marques Mendes falará a verdade e que será independente em relação às diferentes forças partidárias. E podem estar certos de que Marques Mendes será muito exigente em relação ao governo", sublinhou.

Cavaco cita o fundador do PSD Francisco Sá Carneiro para defender que "Marques Mendes saberá pôr o interesse nacional sempre, sempre em primeiro lugar".

"O dr. Marques Mendes saberá atuar como reserva de último recurso se o nosso país for atingido por uma crise grave", referiu.

Na sua mensagem em vídeo -- que será a participação de Cavaco Silva nesta campanha, que hoje já tinha sido admitida por Marques Mendes -, o antigo chefe de Estado começou por lamentar que se tenha falado pouco nestas duas semanas "daquilo que realmente importa para os próximos cinco anos".

"Pela experiência e conhecimento que acumulei como primeiro-ministro e como Presidente da República, sei que a escolha do próximo domingo é muitíssimo importante para o futuro de Portugal. A escolha de um Presidente da República, capaz de garantir a estabilidade política, capaz de construir pontes e consensos, é da maior importância nestes tempos de grandes incertezas e graves ameaças", salientou.

Cavaco Silva reafirmou que Mendes "é a escolha certa" para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, dizendo que "tem as qualidades pessoais e as competências para garantir a estabilidade política".

"Estabilidade política que é imprescindível para que ocorra uma melhoria das condições de vida dos portugueses. É fundamental que o futuro Presidente conheça bem o funcionamento das instituições do nosso sistema político e consiga alcançar entendimentos entre os partidos políticos, entre as forças económicas e sociais, entre o Governo e a oposição", acrescenta.

A mensagem termina com um apelo a todos os portugueses que não deixem de votar no próximo domingo.

"Está em causa o futuro do nosso país. Marques Mendes é, claramente, a escolha certa", referiu, num comício onde discursaram o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, e o mandatário nacional da candidatura, o ex-autarca Rui Moreira.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde. Caso nenhum consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta a 08 de fevereiro entre os dois mais votados.

Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.