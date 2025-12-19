Marques Mendes vai divulgar lista de clientes

A informação foi avançada pela SIC Notícias. A lista de clientes da empresa de Marques Mendes será divulgada esta tarde, através da agência Lusa.





Nos últimos dias, o candidato presidencial tinha dito que só ia anunciar esses nomes quando tivesse autorização dos próprios. Luís Marques Mendes deixou esta garantia depois de a revista Sábado ter noticiado que o candidato recusava esclarecer como ganhou 709 mil euros líquidos nos últimos dois anos enquanto consultor externo da sociedade Abreu Advogados.





De acordo com a publicação, cerca de dois terços dos nomes nessa lista dizem respeito a conferências feitas por Marques Mendes nos últimos anos, quando não exercia qualquer cargo público.





Marques Mendes afirmou, na altura, que só manifestou disponibilidade para revelar os clientes da sua empresa familiar – que tinha funções de consultoria e foi extinguida em novembro –, não se referindo aos clientes que representou na sociedade de advogados.







Depois de apresentar a referida lista, candidatura de Marques Mendes desafiar os outros candidatos a Belém a fazerem o mesmo, apresentando todos os clientes e empresas de que possam ser proprietários ou com quem tenham tido relações no passado.

