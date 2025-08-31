Matriz dos imóveis. Montenegro diz que procurou "garantir proteção de dados pessoais sensíveis"

"A divulgação pública das moradas dessas residências, através de documentos que as identificam, constitui um risco acrescido para a segurança do primeiro-ministro e da sua família, implicando a mobilização de meios de segurança pública que se revelam impraticáveis e dispendiosos para o erário público", lê-se no comunicado enviado pelo gabinete de Luís Montenegro.





O primeiro-ministro afirma que, ao contrário do que foi noticiado sobre o pedido à Entidade para Transparência para que os números da matriz dos prédios urbanos e rústicos não fossem tornados públicos, tal oposição "não incidiu sobre 55 imóveis", mas "somente a seis imóveis urbanos que constituem a sua morada da residência habitual e as moradas de residências da família mais próxima".





Montenegro salienta que esta possiblidade está prevista na lei e que por isso o pedido "foi deferido".





A referida proteção de dados "não prejudica o escrutinio" e o acesso a documentos como escrituras públicas, argumenta o primeiro-ministro. Luis Montenegro considera, por fim, que qualquer alegação em sentido contrário "implica má-fé e perversão da factualidade".



"Todas as cadernetas prediais dos respetivos prédios urbanos e rústicos da titularidade do primeiro-ministro encontram-se arquivadas na Entidade para a Transparência, para efeitos de controlo do património e dos rendimentos", vinca ainda no comunicado.











