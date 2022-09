Medina defende medidas de apoio às famílias: "Vamos até onde podemos ir"

Fernando Medina destacou, na Assembleia da República, que a economia está a recuperar após os anos de pandemia.

"Mesmo depois de uma pandemia temos uma economia que cresce com contas certas", salientou o ministro.







De acordo com o ministro, "aumento do PIB vai superar as nossas expectativas de abril e deverá atingir mais de 6% este ano".



Medina aproveitou para elogiar o plano apresentado pelo Governo na resposta ao aumento de preços. O pacote de medidas "coloca as famílias em primeiro lugar" e acresce a outros apoios já delineados pelo executivo.Só em apoios para a mitigação dos impactos da inflação, o executivo irá despender "mais de 4 mil milhões de euros" este ano.Garante, desta forma, que "todo o IVA adicional arrecadado pelo Estado devido à inflação será devolvido".Sobre as críticas da oposição ao plano de apoio, Medina sublinhou que estas são as medidas possíveis, num contexto de grande esforço orçamental.





"Dada a dimensão do embate não há nenhum governo do mundo capaz de anular as subidas de preço que registamos. Dizer diferente é desconhecimento ou ilusão", assinalou o ministro.

Por fim, Fernando Medina lembrou ainda as melhorias do raking de Portugal por parte da DBRS e da Standard and Poor's. "Portugal paga juros mais baixos que os países vizinhos", destacou.