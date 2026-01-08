Mendes diz que direção executiva do SNS está "desaparecida em combate" e deve explicações

Sem comentar os pedidos de demissão da ministra da Saúde por parte da oposição, o candidato apoiado por PSD e CDS-PP admitiu que também Ana Paula Martins, "se entender", poderá dar "uma palavra de explicação" sobre estas mortes, que considerou "chocantes".

Durante uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, Mendes foi questionado se não são "casos a mais", depois de ser hoje conhecida uma nova morte, na Quinta do Conde, alegadamente devido a atrasos no socorro, que se junta a outra noticiada na quarta-feira, no Seixal.

"São, é tudo de facto bastante chocante (...) Eu espero e desejo que alguém de responsabilidade venha no mínimo explicar esta situação", afirmou, apontando diretamente à direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Anda desaparecida em combate. Eu nunca fui favorável à criação da direção executiva do SNS, expliquei que não era propriamente uma grande ideia, há uns anos atrás. Mas ela foi constituída, e foi constituída para ter atividade, iniciativa, ação, mas ninguém a vê a abrir a boca, a dar uma explicação, a fornecer um esclarecimento", disse.

Questionado se a ministra da Saúde não deveria também dar explicações, o candidato admitiu que sim.

"Acho que sim. Acho que se entender, sim. Acho que, em primeiro lugar, a direção executiva do SNS, porque no momento em que foi criado o SNS, passou a ter a responsabilidade desta situação", afirmou.

Sobre Ana Paula Martins, o candidato apoiado por PSD e CDS-PP começou por dizer que "um Presidente da República não existe nem para avaliar ministros, nem para pedir a demissão em público de ministros".

"A minha coerência disse sempre isso. Eu não vou andar a mudar de opinião. Agora, há responsabilidades, mas a primeira responsabilidade é dar uma explicação, é fornecer um esclarecimento. E eu insisto nisto, onde é que está a Comissão Executiva do SNS? Onde está?", criticou.