Mendes quer ter liderança "firme mas tranquila" em Belém e está na "pole position" para chegar à segunda volta

Foto: Miguel A. Lopes, Lusa

"Quero liderar com firmeza, mas com tranquilidade", sublinha, estabelecendo um paralelismo com os adversários na corrida: "Temos alguns candidatos que são tranquilos, mas não são líderes. E temos outros que podem ter perfil de liderança, mas querem fomentar a intranquilidade em Portugal".



Marques Mendes contou na noite desta sexta-feira com o apoio do ministro das Infraestruturas. Miguel Pinto Luz diz que não quer um Presidente "amigo do Governo", mas sim "do país" e dos "portugueses", e apela aos apoiantes na sala: "Vendam-vos o que quiserem, mas não emprenhem pelos ouvidos, quem está na pole position para chegar à segunda volta é Luís Marques Mendes", defendeu.



Este sábado, a caravana do candidato apoiado pela AD arranca o dia em Viana do Castelo.