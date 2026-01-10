Política
Presidenciais 2026
Mendes quer ter liderança "firme mas tranquila" em Belém e está na "pole position" para chegar à segunda volta
Num jantar-comício na Lousã, distrito de Coimbra, Luís Marques Mendes traçou o perfil que quer ter como Presidente da República.
Foto: Miguel A. Lopes, Lusa
Marques Mendes contou na noite desta sexta-feira com o apoio do ministro das Infraestruturas. Miguel Pinto Luz diz que não quer um Presidente "amigo do Governo", mas sim "do país" e dos "portugueses", e apela aos apoiantes na sala: "Vendam-vos o que quiserem, mas não emprenhem pelos ouvidos, quem está na pole position para chegar à segunda volta é Luís Marques Mendes", defendeu.
Este sábado, a caravana do candidato apoiado pela AD arranca o dia em Viana do Castelo.