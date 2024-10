Menstruação, gravidez ou menopausa em debate na Assembleia da República

Entre outras medidas, os bloquistas pedem faltas justificadas para quem sofre de endometriose e o alargamento de consultas sobre menopausa. Medidas para dar resposta a um tema que ainda é tabu.Em debate, esta quarta-feira, estão várias propostas de quase todos os partidos da Assembleia da República, da esquerda à direita do hemiciclo. Entre elas um projeto de resolução do Partido Socialista que recomenda ao Governo a criação de um Plano Nacional para a Menopausa.À Antena 1, Susana Correia, deputada do PS, sublinha que o objetivo é delinear estratégias utilizando os recursos disponíveis.O debate pedido pelo Bloco de Esquerda, subordinado ao tema da saúde sexual e direitos reprodutivos, está marcado para as 15h00 na Assembleia da República.