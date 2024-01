Miguel Albuquerque diz que não se demite mesmo que seja constituído arguido

Miguel Albuquerque garantiu também que vai colaborar "de forma ativa com a justiça". "O Governo Regional e eu próprio estamos a colaborar de forma ativa e consistente com os senhores agentes da polícia judiciária e com os senhores procuradores", disse em declarações aos jornalistas, no Funchal.





Miguel Albuquerque afirmou que não tenciona demitir-se, mesmo que venha a ser constituído arguido, e que está de "consciência tranquila".







O presidente do Governo da Madeira afirmou ainda que "com este clima é óbvio que não temos condições de apresentar listas nenhumas, vamos apresentar para a semana".