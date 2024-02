Foto: Homem de Gouveia

Miguel Albuquerque diz que faz o que bem entender sobre a recandidatura à liderança do PSD Madeira. Entra em choque com Luís Montenegro, que manifestou desacordo no debate na RTP. O presidente demissionário do Governo Regional da Madeira sublinha que não precisa do apoio do presidente dos social-democratas.