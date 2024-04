Miguel Albuquerque reafirma a liderança do PSD Madeira

No discurso que encerrou o congresso regional afirmou que a Madeira é o farol da social-democracia. Com Luís Montenegro em Cabo Verde, o PSD nacional fez-se representar pelo vice-presidente, Miguel Pinto Luz.

Esta reunião magna acontece num cenário de eleições legislativas regionais antecipadas, convocadas para 26 de maio.



Consequência da crise política desencadeada por um processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago e no qual Miguel Albuquerque foi constituído arguido.



O presidente do PSD Madeira começou por aí o discurso para fazer um elogio a Pedro Calado, autarca do Funchal demissionário por suspeitas de corrupção.