Miguel Albuquerque só forma governo se "Somos Madeira" ganhar com maioria absoluta

A meta é definida pelo cabeça-de-lista da coligação, em entrevista à Antena 1 Madeira, referindo que uma maioria relativa não garante estabilidade.Miguel Albuquerque também não vê hipótese de entendimento com a Iniciativa Liberal e não acredita na estabilidade dos acordos de incidência parlamentar.O cabeça-de-lista da coligação “Somos Madeira” defende que deve haver, no futuro, limitação de mandatos para o presidente do governo. Mas não adianta se ele próprio está a concorrer para o último mandato.