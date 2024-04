Militantes do PSD do Porto veem como traição eventual candidatura de Rui Moreira

Num manifesto, os social-democratas dizem que esta decisão vai deixar marcas na confiança dos portuenses no partido.Este manifesto é assinado por Vladimiro Feliz, antigo candidato pelo PSD à Câmara do Porto, e também por vários autarcas eleitos pelo PSD nas últimas autárquicas.Uma candidatura que Luís Marques Mendes abordou no espaço de comentário de domingo na SIC, referindo que o Conselho Nacional do PSD vai aprovar esta segunda-feira o nome de Rui Moreira como cabeça de lista às europeias.