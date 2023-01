Ministério da Agricultura alega que ministra desconhecia "envolvimento de Carla Alves em processos judiciais"

O Ministério da Agricultura afiançou esta sexta-feira que a ministra Maria do Céu Antunes "não tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Carla Alves em processos judiciais". Isto depois de o jornal Público ter noticiado que a titular da pasta da Agricultura e da Alimentação teria sido avisada, antes mesmo da recente tomada de posse dos novos membros do Governo, do caso das contas arrestadas que a secretária de Estado demissionária detinha com o marido, acusado num processo de corrupção.