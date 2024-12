Ministério Público arquiva processo sobre benefícios fiscais à casa de Montenegro

O Ministério Público (MP) considera que não há indícios de que a autarquia de Espinho tenha beneficiado Luís Montenegro.





Há quase um ano, uma denúncia anónima revelava que o agora primeiro-ministro tinha assinado uma declaração falsa para beneficiar de redução de IVA e isenção de IMI nas obras de reabilitação do prédio onde reside, mas o inquérito concluiu "não haver indícios de que a relação administrativa que se estabeleceu entre a administração municipal e o particular em causa tenha excedido o estrito quadro decisório de base técnico-jurídica que a deve pautar".





O MP abriu o inquérito no final de 2023. Quando tomou conhecimento dessa abertura de inquérito, Luís Montenegro, então presidente do PSD, considerou que se tratava de uma "excelente oportunidade" para encerrar o assunto, reiterando não ter tido qualquer tratamento de favor.





c/ Lusa

"O Ministério Público ponderou o resultado da prova obtida à luz do quadro legal vigente à data dos factos e da jurisprudência que sobre ele se pronunciou, considerando que a intervenção efetuada enquadra uma reabilitação de edifício localizada em área de reabilitação e que, em consequência, os benefícios fiscais atribuídos ao particular tiveram suporte no reconhecimento administrativo dessa condição de beneficiário", lê-se numa nota do MP.O MP considera também que os benefícios fiscais atribuídos à reabilitação da moradia não excederam o que está estipulado por lei. A investigação não viu qualquer interferência ilícita no licenciamento da casa de Montenegro.