Ministra anuncia curso para 200 agentes ocuparem cargos de chefia na PSP

A MAI sublinhou que pediu ao secretário de Estado da Administração Interna para criar um grupo de trabalho para tentar resolver os entraves com as bodycams mas que ainda não há solução.Margarida Blasco adiantou ainda que o Governo está a tentar criar condições para dar habitação a preços acessíveis a agentes das forças de segurança deslocados a partir de 2025 com a reabilitação de mais de 400 alojamentos.



A MAI diz que são para continuar no terreno as ações de fiscalização das forças de segurança para combater a criminalidade violenta, a imigração ilegal ou tráfico de seres humanos, e rejeita a politização deste tipo de ações como é o caso da megaoperação que decorreu na passada sexta-feira na zona da Mouraria, em Lisboa.Questionada pelo deputado do PS, Pedro Delgado Alves, que acusa o Governo de politizar este tipo de operações, a ministra Margarida Blasco sugere que é a oposição que está a politizar o tema.A megaoperação de fiscalização da PSP, acompanhada de unidades da ASAE, da Autoridade Tributária ou ainda da Segurança Social resultou, segundo a PSP, na detenção de 38 pessoas, a maioria por mandados de detenção ou por condução sob efeito de álcool. Uma pessoa foi detida por se encontrar em situação irregular em território nacional.

Ministra anuncia curso para 200 agentes ocuparem cargos de chefia na PSPAnúncio feito, esta tarde, no parlamento, pela ministra da Administração Interna, que está a ser ouvida no âmbito do debate do Orçamento do Estado na fase de especialidade.Margarida Blasco diz ainda que o Governo está a fazer os possíveis para resolver os problemas na contratação pública relativa ao uso das chamadas bodycams, ou seja, as câmaras de vídeo acopladas aos uniformes dos agentes.