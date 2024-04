No primeiro Conselho de Ministros, o Governo decidiu pedir à ministra da Justiça para iniciar um diálogo com todos os partidos. O objectivo é encontrar medidas de combate à corrupção, como Luís Montenegro tinha anunciado. Os outros partidos estão disponíveis e defendem, por exemplo, a criminalização do enriquecimento ilícito, o combate às transferências para offshores ou o confisco de bens.