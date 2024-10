Ministra da Saúde quer travar uso indevido do SNS

A ministra da Saúde reconhece que este abuso no acesso indevido ao Serviço Nacional de Saúde tem de ser quantificado e que é preciso tomar medidas ao nível de vários Ministérios. É a reação à reportagem exclusiva da RTP, exibida no início do mês, com denúncias de viagens a Portugal de propósito para partos, tratamentos caros de doenças infeciosas e transplantes.

Os profissionais de saúde evidenciaram os riscos que enfrentam neste fenómeno crescente com as urgências como principal porta de entrada. Não têm acesso a qualquer historial clínico e somam-se barreiras culturais e linguísticas.



Situações que custam também milhões de euros às unidades de saúde e que os administradores garantem pôr em causa a sustentabilidade do SNS.



Ana Paula Martins diz que os casos têm de ser identificados e as redes ilícitas efetivamente travadas.