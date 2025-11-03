Ministra da Saúde "tem de decidir se tem capacidade". Partidos exigem responsabilidades ao Governo

Ventura diz que ministra nunca assume responsabilidades

PCP contra "bodes expiatórios"

c/ Lusa

Em declarações aos jornalistas esta tarde, o líder do PS apelou à responsabilidade do primeiro-ministro, mas não quis alongar-se em comentários sobre a demissão do presidente do Conselho de Administração do Hospital Amadora-Sintra., declarou José Luís Carneiro.O líder parlamentar da Iniciativa Liberal defende, por sua vez, que a ministra da Saúde tem de decidir se tem as condições necessárias para fazer mudanças nesse setor. Mário Amorim Lopes acusou o Governo de não ter coragem para reformar o Serviço Nacional de Saúde.“Não foi um caso, não são dois ou três.O Governo tem razão quando diz que os problemas vinham do Partido Socialista, mas a verdade é que o Governo, à data, ainda não tomou as decisões, ainda não teve a coragem para decidir e começar a reformar o sistema de saúde”, declarou esta tarde.“Se a demissão da senhora ministra da Saúde resolvesse os problemas da saúde, nós seríamos os primeiros a sugerir tal demissão. Mas o que nós precisamos mesmo não é de mudar o ministro (…) mas sim mudar o sistema de saúde”, acrescentou o deputado.O liberal frisou ainda queEm declarações aos jornalistas no Algarve, André Ventura acusou a ministra da Saúde de nunca assumir responsabilidades. O presidente do Chega não pede diretamente a demissão de Ana Paula Martins, mas considera que a ministra é um ativo tóxico que nunca deveria ter entrado no Governo., defendeu, acrescentando que o Governo “responsabiliza toda a gente menos a ele próprio”.“Eu já vi a senhora ministra da Saúde aceitar responsabilidade de outras pessoas pela falha de atendimento do INEM, já vi aceitar pelos nascimentos fora dos hospitais e maternidades, e agora até por falhas de informação.”.“Podem continuar a morrer pessoas, podem continuar a nascer bebés fora da maternidade, podem continuar a haver falhas de atendimento pelo INEM, pelas linhas de Saúde 24 e o Governo nunca assume responsabilidade”, declarou.O PCP considerou grave a circunstância em que ocorreu a recente morte de uma grávida e do seu bebé no Hospital Amadora-Sintra, criticou o recurso a "bodes expiatórios" e responsabilizou o primeiro-ministro pela política de saúde.Neste caso, assim como pela situação em geral do setor da saúde,, defendendo, em contraponto, "uma alteração séria de política", declarou o deputado Alfredo Maia."Há que remeter o que aconteceu e o que está a acontecer para os problemas de fundo que atravessam o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que este Governo não só não resolve, como tende a agravá-los. Estamos a falar, desde logo, da falta de profissionais em número e com frequência que garantam o pleno funcionamento dos serviços", indicou.O deputado comunista contrapôs queInterrogado sobre a atribuição de responsabilidades pela recente morte da grávida no Hospital Amadora-Sintra, o deputado do PCP respondeu: "Na sequência do apuramento que vier a ser feito dos factos, as responsabilidades devem ser devidamente atribuídas, sendo extraídas as consequências".