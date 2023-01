Ministra já assegura matéria da Secretaria de Estado da Agricultura

“A lei orgânica é aprovada após cada recomposição do Governo e reflete o conjunto das personalidades que em cada momento ocupam pastas com determinada designação”, acrescentou. “o conceito de Secretaria de Estado não existe no ordenamento português”.



O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros recorda ainda que “O Governo neste momento não tem nem secretário de Estado nem secretária de Estado com a designação que anteriormente tinha a pasta do secretário de Estado Rui Martinho de secretário de Estado da Agricultura”.



No entanto, André Moz Caldas frisa que esta decisão pode ser alterada em qualquer altura “por decisão do primeiro-ministro”.



O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros frisou ainda que a atual ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, “tem vido a exercer as competências que lhe cabem à luz da orgânica do Governo”.



“O Governo continua a governar na área da agricultura como até aqui”, rematou.



é extinta a secretaria de Estado da Agricultura e a ministra passa a ser coadjuvada pela secretária de Estado das Pescas.

Segundo o decreto-lei, nas partes relativas aos membros do Governo a que digam respeito, a partir da data da respetiva nomeação, considerando-se ratificados todos os atos entretanto praticados, a Ministra da Agricultura e da Alimentação passa a ser coadjuvada no exercício das suas funções pela secretária de Estado das Pescas.





No regime de organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional, aprovado em maio, estava definido que a Ministra da Agricultura e da Alimentação era coadjuvada no exercício das suas funções pelo secretário de Estado da Agricultura e pela secretária de Estado das Pescas, passando agora a ser apenas esta última.