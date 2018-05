Partilhar o artigo Ministro-adjunto nas mãos do Tribunal Constitucional Imprimir o artigo Ministro-adjunto nas mãos do Tribunal Constitucional Enviar por email o artigo Ministro-adjunto nas mãos do Tribunal Constitucional Aumentar a fonte do artigo Ministro-adjunto nas mãos do Tribunal Constitucional Diminuir a fonte do artigo Ministro-adjunto nas mãos do Tribunal Constitucional Ouvir o artigo Ministro-adjunto nas mãos do Tribunal Constitucional

Tópicos:

Empresa, Governo, Imobiliária, Ministro-adjunto, Pedro Siza Vieira, Sócio-gerente, Tribunal Constitucional,