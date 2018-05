Caso Pedro Siza Vieira aquece hemiciclo no debate quinzenal

RTP23 Mai, 2018, 16:17 / atualizado em 23 Mai, 2018, 16:25 | Política

No arranque da sessão, o primeiro-ministro abriu a pasta do dossier da valorização do interior para anunciar o lançamento de uma linha de crédito de 100 milhões de euros destinada exclusivamente a pequenas e microempresas empresas do interior do país, a par da reprogramação do Portugal 20/20.







António Costa reiterou também a intenção de rever o quadro fiscal das empresas que se instalem no interior com uma redução no IRC. Uma situação que poderá chegar à “coleta zero”, dependendo do número de postos de trabalho criados.





Seria, no entanto, outro o dossier que o PSD trazia na mão para o debate. Fernando Negrão, líder da bancada laranja, assinala essa participação do ministro Pedro Siza Vieira numa empresa imobiliária e deixa a questão: “Existe ou não incompatibilidade, senhor primeiro-ministro?”. Numa resposta seca, Costa responderia que “assim que o senhor ministro detetou que havia incompatibilidade renunciou ao cargo de gerente. Não existe qualquer tipo de incompatibilidade”.





Pedro Siza Vieira já admitiu a abertura dessa empresa, da qual detém metade do capital e na qual começou por ser gerente. Acabaria por deixar esse cargo, já em funções no Governo de António Costa, mas manteve a quota por não ver qualquer impedimento legal que o obrigasse ao contrário.





(em atualização)