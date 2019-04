Ministro da Administração Interna desafia Bruxelas a posição definitiva sobre os migrantes

Darrin Zammit Lupi - Reuters

A tentativa de entrada na Europa por migrantes vindos do norte de África não pára e Eduardo Cabrita quer uma posição mais firme por parte das entidades europeias.



Uma posição assumida pelo MAI no dia em que Portugal anunciou que vai receber dez dos 64 migrantes que estão a bordo de mais embarcação encontrada nas águas mediterrânicas.



No comunicado enviado este sábado pelo Ministério da Administração Interna é dito que Portugal, Alemanha, França e Luxemburgo são os países que vão acolher os migrantes.



Só o nosso país, no âmbito do programa de acolhimento europeu, recebeu desde o ano passado 106 pessoas resgatadas no Mediterrâneo.