Pedro Reis defende que este é o principal desafio do país e do Governo. A primeira intervenção pública na tutela da pasta da economia, foi na tomada de posse dos órgãos sociais da Confederação do Turismo.

O ministro falou da importância do setor do Turismo, para a economia nacional e sublinhou que "é fundamental consolidar Portugal com um destino turístico de excelência".