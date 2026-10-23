Ministro da Habitação considera "suficientes" explicações do presidente do IHRU

O ministro das Infraestruturas e da Habitação considerou esta sexta-feira que as explicações dadas pelo presidente do IHRU sobre o “nível de sacrifício” da sociedade atual foram “suficientes”.





“As declarações do presidente do IHRU foram infelizes e não traduzem a posição do atual Governo”, que quer “reter talento, reter os jovens”, começou por destacar Miguel Pinto Luz.





“Temos a noção clara e absoluta do esforço coletivo que toda uma geração está a fazer para aceder à habitação. É um drama social nacional”, vincou.





Sobre as declarações de Benjamim Pereira, que na véspera questionou o “nível de sacrifício” da sociedade atual e deu o exemplo de gerações anteriores que emigraram para poderem ter casa, o ministro da Habitação reiterou que pediu esclarecimentos.





“Eu ontem pedi esclarecimentos ao presidente do IHRU”, que “foram transmitidos”, disse Pinto Luz.

Na visão do ministro, o comunicado que Benjamim Pereira enviou esta manhã à comunicação social foi suficiente para esclarecer a situação.





“Retratou-se, pediu desculpa aos jovens e a estas gerações e contextualizou as suas declarações”, afirmou Pinto Luz, insistindo que “foi necessária e suficiente esta apresentação de contextualização das suas afirmações”.





“Não diminui a gravidade das suas afirmações, mas contextualizou-as”, acrescentou.





O governante disse ainda ter transmitido ao IHRU a necessidade do rigor da comunicação e de “sentir aquilo que os portugueses sentem todos os dias”.





Miguel Pinto Luz assegurou que o presidente do IHRU “está em plenitude de funções” e lembrou que este “tem um mandato para concluir a obra que tem de concluir e que é urgente”.

“Aceito não ter sido feliz”

No comunicado desta manhã, Benjamim Pereira não pede diretamente desculpa aos jovens, mas escreve que as suas declarações não foram felizes.

“Embora sem qualquer intenção, aceito não ter sido feliz em todas as expressões que utilizei, mas acredito no que estou a fazer, acredito no caminho delineado pela tutela e dou todos os dias o meu melhor”, lê-se nessa nota à imprensa.

O presidente do IHRU refere ainda que “em momento algum disse que os jovens não tinham dificuldades ou que não estavam a sofrer consequências com a carência de habitação” e que “não se pode exigir aos jovens de hoje os sacrifícios de outrora”.