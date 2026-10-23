"Nunca disse isso". Presidente do IHRU nega ter mandado jovens emigrar mas reconhece declarações infelizes

No entanto, “embora sem qualquer intenção”, o responsável disse aceitar “não ter sido feliz em todas as expressões” que utilizou.

“Mas acredito no que estou a fazer, acredito no caminho delineado pela tutela e dou todos os dias o meu melhor, colocando ao serviço dos portugueses a minha experiência profissional e política adquirida ao longo de anos de trabalho e de serviço público”, acrescentou.

“Isso é mentira”





À mesma hora em que era divulgado o comunicado, Benjamim Pereira foi questionado pelos jornalistas. Confrontado com a posição do ministro da Habitação, que disse à TVI na última noite ter considerado as declarações “infelizes”, o presidente do IHRU recusou-se a comentar.





“Hoje de manhã saiu um esclarecimento a enquadrar devidamente as minhas palavras e está lá, tudo direitinho, aquilo que deve ser entendido”. “Não vou comentar nada disso”, frisou.





Questionado sobre se irá colocar o cargo à disposição, insistiu que o comunicado transmite o seu posicionamento.





“Eu limito-me a trabalhar. É a minha função”, assegurou.





Quando questionado sobre se considera que os jovens devem emigrar, afirmou: “Eu nunca disse isso. Isso é mentira”.

“Os jovens já fazem sacrifícios todos os dias”





Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o Conselho Nacional de Juventude (CNJ) vem juntar-se ao coro de críticas às declarações do presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. A plataforma que representa organizações juvenis considera que “as palavras” de Benjamin Pereira “estão desfasadas da realidade vivida pelos jovens”.





O CNJ considera mesmo que as posições assumidas pelo responsável “transferem para uma geração a responsabilidade de uma crise habitacional que é estrutural”.





“Os jovens portugueses já fazem sacrifícios todos os dias. Saem de casa dos pais perto dos 30 anos, mesmo quando trabalham. Adiam projetos de vida e de família por falta de casa. E cerca de um em cada três jovens nascidos em Portugal vive hoje no estrangeiro, muitos por necessidade e não por escolha”, lê-se na nota da plataforma.





Citado no comunicado, o presidente do Conselho Nacional de Juventude, Francisco Garcia, recusa que “se ponha em causa o esforço de uma geração que estuda, trabalha e, ainda assim, não consegue ter uma casa”.





“Os jovens não precisam de lições sobre sacrifício. Precisam de políticas de habitação que funcionem e de responsáveis públicos que conheçam a realidade que têm a obrigação de mudar”, completa.





O conselho “lamenta que esta leitura venha precisamente do responsável pelo organismo público que tem por missão garantir o acesso à habitação”, prossegue o comunicado, para acrescentar que “quem dirige a política pública de habitação deve apresentar soluções, não pôr em causa o esforço de quem não consegue aceder a uma casa”.





O Conselho Nacional de Juventude defende, como respostas à crise, “o aumento da oferta de habitação, com o reforço do parque habitacional público como prioridade efetiva, uma discussão séria da lei das rendas, que estimule a colocação de casas no mercado sem penalizar os inquilinos” e “a manutenção dos limites atuais às rendas antecipadas e à caução”.





“Permitir que os senhorios exijam três rendas adiantadas, em vez das duas atuais, e eliminar o teto à caução, hoje limitada a duas rendas, não aumenta a oferta. Apenas sobe a fasquia de entrada no mercado de arrendamento para uma juventude cada vez mais afetada pelo aumento do custo de vida”, remata a plataforma.

Debaixo de fogo





O Governo, pela voz do ministro com a tutela da Habitação, já veio admitir que não se revê nas declarações do presidente do IHRU.





Em declarações à TVI, Miguel Pinto Luz considerou “infeliz” a intervenção de Benjamim Pereira, contrapondo que o Governo de PSD e CDS-PP tem procurado encontrar formas de os jovens permanecerem no país.





O governante evitou ir ao ponto de retirar a confiança política “em direto” a Benjamin Pereira, embora tenha sublinhado que pediu explicações ao IHRU.





O PS classificou como “intoleráveis” as declarações do presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, ao passo que o Bloco de Esquerda já sinalizou que pretende ouvir o presidente do IHRU, com urgência, na Assembleia da República.



O presidente da Câmara do Porto diz que as afirmações de Benjamim Pereira não refletem o pensamento da maioria dos políticos. Pedro Duarte garante que os protestos estão a ser ouvidos.