Ministro da Presidência acusa PS de ter governado"em nuvens cor-de-rosa"

"Não faz quem fala, não faz quem promete, não faz quem governa em nuvens cor-de-rosa. Faz quem paga, faz quem contrata, faz quem executa e os portugueses sabem que é este Governo que está a fazer e que quem lá esteve oito anos e, já agora outras vezes noutras décadas, não fez e não contratou estas ambulâncias", disse António Leitão Amaro, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, em Lisboa.

O ministro da Presidência respondia ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que hoje desafiou o primeiro-ministro a esclarecer se sabia que o concurso para novas ambulâncias foi decidido por um governo socialista, ou se "faltou à verdade" ao parlamento, tendo de pedir desculpa.