Ministro da Presidência no Parlamento. "Somos mesmo contra o aumento da CAV da RTP"
Numa audição regimental na Assembleia da República, o ministro da Presidência manifestou-se contra um eventual aumento da Contribuição para o Audiovisual (CAP) que financia a RTP, salientando que os portugueses já pagam impostos a mais.
(em atualização)
António Leitão Amaro falava na audição regimental na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.
"Somos mesmo contra o aumento da CAV e da contribuição dos portugueses para o grupo RTP", sublinhou o governante quando questionado sobre o tema, afirmando que a RTP tem que viver com os condicionamentos que tem e que "os portugueses pagam impostos a mais".
O ministro considerou, por sua vez, a possibilidade de “reforçar a autorregulação jornalística com uma componente da contribuição audiovisual”, aludindo às “condições muito difíceis” da autorregulação atual.
“Com um modelo dual, entre sindicato, que contém uma função deontológica interna, mas sobretudo a instituição criada é a Comissão da Carteira, que vive dificuldades […] eu acho que a democracia precisa de apoiar os jornalistas no robustecimento do seu exercício de autorregulação, sem criar dependências”, acrescentou.
O ministro da Presidência manifestou empenho total em executar o Plano de Ação para a Comunicação Social (PACS), referindo que irá ajustar uma parte e trazer novas medidas em sintonia com o ex-ministro Pedro Duarte.
"Empenho total em executar o PACS que recebi, ajustar uma parte do PACS e trazer novas medidas com uma sintonia total com o ex-ministro Pedro Duarte", referiu o governante.
Pedro Duarte, que atualmente é presidente da Câmara do Porto, era o anterior ministro da tutela e foi quem lançou, em outubro de 2024, o Plano de Ação para a Comunicação Social.
c/Lusa