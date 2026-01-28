Ministro da Presidência no Parlamento. "Somos mesmo contra o aumento da CAV da RTP"

(em atualização)

António Leitão Amaro falava na audição regimental na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

"Somos mesmo contra o aumento da CAV e da contribuição dos portugueses para o grupo RTP", sublinhou o governante quando questionado sobre o tema, afirmando que a RTP tem que viver com os condicionamentos que tem e que "os portugueses pagam impostos a mais".

O ministro considerou, por sua vez, a possibilidade de “reforçar a autorregulação jornalística com uma componente da contribuição audiovisual”, aludindo às “condições muito difíceis” da autorregulação atual.



“Com um modelo dual, entre sindicato, que contém uma função deontológica interna, mas sobretudo a instituição criada é a Comissão da Carteira, que vive dificuldades […] eu acho que a democracia precisa de apoiar os jornalistas no robustecimento do seu exercício de autorregulação, sem criar dependências”, acrescentou.



O ministro da Presidência manifestou empenho total em executar o Plano de Ação para a Comunicação Social (PACS), referindo que irá ajustar uma parte e trazer novas medidas em sintonia com o ex-ministro Pedro Duarte.



"Empenho total em executar o PACS que recebi, ajustar uma parte do PACS e trazer novas medidas com uma sintonia total com o ex-ministro Pedro Duarte", referiu o governante.



Pedro Duarte, que atualmente é presidente da Câmara do Porto, era o anterior ministro da tutela e foi quem lançou, em outubro de 2024, o Plano de Ação para a Comunicação Social.

c/Lusa

