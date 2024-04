Os socialistas exigiam a presença da ministro das Finanças para explicar a redução do IRS e as contas do Governo. Miranda Sarmento não estará presente, cabendo a Pedro Duarte responder pelo Governo. Iniciativa Liberal e Chega já criticaram a decisão. Os liberais falam em trapalhada que o Executivo não quer explicar, enquanto o presidente do Chega fala em desrespeito pelo Parlamento.