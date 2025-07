Ministro garante que educação sexual "está prevista" na disciplina de cidadania

Fernando Alexandre diz que a sua grande preocupação a respeito desta disciplina é a formação dos professores. “Não há professores com formação para dar esta disciplina e isso preocupa-nos”, disse, afirmando que quando estiver publicada a nova estratégia nacional para a educação para a cidadania, “vamos trabalhar na formação que é necessária para que as escolas possam cumprir aquilo que, a partir de agora, passa a ser regulamentado”.







Desde segunda-feira que está a decorrer uma consulta pública da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e das Aprendizagens Essenciais da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.



No entanto, desde terça-feira que vários sites do Ministério da Educação registaram constrangimentos, chegando a ficar em baixo, incluindo a página da Direção-Geral da Educação, onde decorre a consulta pública.



Por este motivo, o ministro da Educação admitiu que o prazo da consulta pública poderá ser alargado.



“Está a causar prejuízo a todos os utilizadores do nosso sistema educativo, mas ninguém, seja na consulta pública, seja nos serviços, seja em que circunstância for, vai ser prejudicado”, garantiu Fernando Alexandre.





O ministro da Educação recebeu, esta quarta-feira, diretores das escolas de todo o país para um balanço do ano letivo que terminou e preparação do próximo.Em declarações aos jornalistas no final da reunião, Fernando Alexandre prestou alguns esclarecimentos em relação à questão da disciplina de cidadania, que gerou polémica nos últimos dias depois de ter sido publicado o novo guião da disciplina que secundariza temas como a sexualidade e dá ênfase à literacia financeira ou ao empreendedorismo.Fernando Alexandre diz que foi feita uma má interpretação da proposta que foi apresentada. Explica que o que foi apresentado foram as aprendizagens essenciais, “que é diferente do currículo”.O ministro fala numa “estruturação” da disciplina de cidadania, afirmando que o objetivo é que a estratégia para esta disciplina seja uniforme e não um “ensino”.