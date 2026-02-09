Ministro Pinto Luz diz que autarca de Leiria falou com "o coração junto à boca"

"Claro que não é isso, eu percebo essa paixão, o momento crítico que os senhores autarcas estão a viver, e muitas vezes o coração está junto à boca", disse Miguel Pinto Luz no final de uma reunião com as várias entidades do setor das infraestruturas para analisar os efeitos do mau tempo em território nacional.

O ministro respondia a críticas dos autarcas das regiões mais afetadas pelo temporal, designadamente do presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, que afirmou hoje que se o impacto da depressão Kristin fosse na casa de quem governa o país a resposta teria sido mais rápida, ao referir-se ao restabelecimento da energia elétrica.

"Os governantes colocam o país à frente dos seus próprios interesses. Os portugueses que me estão a ouvir que não tenham dúvidas absolutamente nenhumas", disse o ministro.

"Percebo as afirmações neste momento mais quente, mas refuto completamente essa afirmações", afirmou.

Pinto Luz adiantou que a E-Redes "está a fazer um trabalho hercúleo, tem mais de mil homens no terreno e está a repor todas as situações".

Acrescentou que as comunicações não poderão "ser retomadas a 100% enquanto não tivermos energia".