Mobilidade. Último dia para portugueses votarem antecipadamente no estrangeiro

Há uma forte participação dos mais jovens que votam nestas eleições em Bruxelas.. Há também muitos jovens portugueses que estão a fazer estágios ou já a trabalhar nas instituições europeias.Lígia Figueiredo está há seis anos em Bruxelas. Nas eleições anteriores foi votar a Portugal, mas desta vez isso era impossível. Lígia votou pela primeira vez na embaixada e também notou a afluência dos jovens.Rodrigo Carvalho é um dos jovens portugueses que votou na embaixada de Portugal na Bélgica., relata.Rodrigo refere que é muito fácil votar antecipadamente e em mobilidade no estrangeiro:

Maior participação logo no primeiro dia, confirma embaixador



O embaixador de Portugal na Bélgica, Jorge Cabral, confirma que há uma maior afluência às urnas em Bruxelas. Na terça-feira, o primeiro dos três dias para votar, foram mais os que o fizeram em comparação com o primeiro dia de eleições anteriores.

“Nós tivemos 380 pessoas a votar na terça-feira o que já excedeu as expectativas que tínhamos. Já é um indício de que o número global dos três dias poderá vir a exceder o número que foi registado nas eleições de há dois anos. Portanto, é um sinal muito encorajador e muito positivo.

Portugueses em Bruxelas admitem seguir debates e campanha



A maioria das pessoas que vai votar à embaixada de Portugal já está há alguns anos na Bélgica. Não é o caso de David Gomes e Pedro Diogo, que chegaram há oito dias. Mas, para eles como para muitos outros, sair do país não implica deixar o país.“Estamos a acompanhar a tudo. Temos visto as campanhas eleitorais e temos visto os debates, ou seja, temos seguido sempre e queremos continuar a seguir sempre a vida portuguesa em termos políticos, claro”, refere David Gomes.Já Pedro Diogo saliente que houve informação suficiente para que todos soubessem como votar: “Foi um processo até relativamente fácil. Houve várias comunicações também pelos órgãos de comunicação social, sobre como é que poderíamos fazer para votar aqui, para votar em mobilidade”.E foi também antecipadamente e em mobilidade no estrangeiro que já votaram Vítor Nogueira e Teresa Régio. Vítor Considera que não houve qualquer dificuldade no processo e que teve informação suficiente. Teresa, que é funcionária nas instituições europeias, concorda e diz que votar é sem dúvida importante: “Sim, claro que sim, claro que sim. Sou cidadã portuguesa, é o meu direito”.