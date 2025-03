Moção de censura do PCP esbarra no PS de Pedro Nuno Santos

"O senhor primeiro-ministro vitimizou-se, não respondeu a perguntas e atacou toda a gente. Foi prepotente. Prepotente porque não respeita as instituições, contribuiu de forma ativa para que, nas últimas duas semanas, se tenha degradado as instituições políticas em Portugal, não respeita os portugueses, ao não dar esclarecimentos, não respeita os jornalistas, a imprensa livre, por não responder a questões. Não respeita, portanto, as mais elementares regras democráticas", acentuou o líder socialista.





"Foi irresponsável, porque prefere jogos políticos e provocar uma crise".



"O Partido Socialista não será responsável nem fator de instabilidade política em Portugal, mas queremos ser muito claros sobre o desafio do primeiro-ministro: se o primeiro-ministro apresentar uma moção de confiança no Parlamento, o Partido Socialista chumbará essa moção de confiança", indicou Pedro Nuno Santos.



Questionado sobre a iniciativa do PCP, que anunciou uma moção de censura, o secretário-geral do PS disse lamentar que "o Partido Comunista tenha mordido o isco lançado pelo Governo".



"Ora, o Partido Socialista já disse e eu próprio já o disse várias vezes que também não viabilizaremos uma moção de censura. Nós não viabilizámos a última moção de censura apresentada e discutida no Parlamento e obviamente não viabilizaremos também esta moção de censura", rematou.